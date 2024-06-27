За день в Омской области из окон выпали два ребенка. Одно ЧП произошло в городе - на Левобережье трехлетняя девочка упала с балкона 2 этажа.
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За день в Омской области из окон выпали два ребенка. Одно ЧП произошло в городе - на Левобережье трехлетняя девочка упала с балкона 2 этажа.