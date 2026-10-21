ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Артемовском городском суде Свердловской области завершилось разбирательство по иску местного жителя, который пытался оспорить установленную 30 лет назад опеку над своим сыном.
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