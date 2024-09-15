Рунический гороскоп: что поведет знаки зодиака к новым свершениям на неделе с 16 по 22 сентября Ольга ВайленкоНа неделе с 16 по 22 сентября каждому знаку зодиака предстоит пройти через уникальные испытания и возможности, под руководством древних рун.
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