Тренер Бутырская заявила, что Губановой занизили оценки на чемпионате Европы

Чемпионка мира и тренер Мария Бутырская раскритиковала судейство в женском одиночном катании на чемпионате Европы - 2024, высказав мнение, что бывшую российскую фигуристку Анастасию Губанову, которая представляет Грузию, засудили.
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