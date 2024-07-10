Ашинская катастрофа, ее могло и не быть…

Алексей Горшков

О-очень похоже на обличительные вирши разновсяческих "ниспровергателей" перестроечных и "святых 90-х" лет! Общий смысл статейки: "В СССР всё замалчивали"! Ну разрушили СССР - КОМУ ОТ ЭТОГО ЛЕГЧЕ СТАЛО ?! А СВО показала: КТО ТАКИЕ ЭТИ "НИСПРОВЕРГАТЕЛИ" !!! Многие из них сдристнули, но самые умные, а поэтому - и опасные - остались, и строчат подобное...