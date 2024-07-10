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Ашинская катастрофа, ее могло и не быть…

Ашинская катастрофа, ее могло и не быть…

Завершение. Начало, продолжение. Как известно из открытых источников, большинству обвиняемых по делу об ашинской катастрофе невероятно повезло: в 1987 году в СССР была провозглашена президентская амнистия в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции — для совершивших нетяжкие преступления и получивших государственные награды.

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Комментарии
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Алексей Горшков
О-очень похоже на обличительные вирши разновсяческих &quot;ниспровергателей&quot; перестроечных и &quot;святых 90-х&quot; лет! Общий смысл статейки: &quot;В СССР всё замалчивали&quot;! Ну разрушили СССР - КОМУ ОТ ЭТОГО ЛЕГЧЕ СТАЛО ?! А СВО показала: КТО ТАКИЕ ЭТИ &quot;НИСПРОВЕРГАТЕЛИ&quot; !!! Многие из них сдристнули, но самые умные, а поэтому - и опасные - остались, и строчат подобное...
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10 час.
Алексей Васильев
Тогда просто партийные гниды свои жопы прикрывали.
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9 час.
Алексей Васильев
В СССР замалчивали не все, но старательно. &quot;Страусиная&quot; политика вообще была характерна для многих партруководителей того периода. И отсутствие специальных знаний ситуацию только усугубляло. То, как просрали своевременную эвакуацию Припяти в время аварии ЧАЭС - типичный пример.
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9 час.

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