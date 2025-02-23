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Царьград

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Солнечное начало недели в Москве: до -14 °С ночью и до +1 °С днём

Солнечное начало недели в Москве: до -14 °С ночью и до +1 °С днём

В начале недели Москва ожидает солнечную погоду без осадков, но с ночными заморозками до -14 °С. Днём температура поднимется до +1 °С.

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