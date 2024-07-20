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"Северяне" выдавили французов на опасную территорию - десятки "легионеров" попали в ловушку

"Северяне" выдавили французов на опасную территорию - десятки "легионеров" попали в ловушку

Французские наемники ВСУ попали в ловушку у Харькова. Как сообщил замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк, резервы легионеров под Харьков были стянуты из-под Донецка в связи с продвижением группировки "Север".

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