"Северяне" выдавили французов на опасную территорию - десятки "легионеров" попали в ловушку

Французские наемники ВСУ попали в ловушку у Харькова. Как сообщил замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк, резервы легионеров под Харьков были стянуты из-под Донецка в связи с продвижением группировки "Север".
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