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Ди Мария трогательно попрощался с Месси: «Величайший в истории»

Ди Мария трогательно попрощался с Месси: «Величайший в истории»

Нападающий «Росарио Сентраль» Анхель Ди Мария отреагировала на то, что чемпион мира Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины.

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