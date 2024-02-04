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Эксперт рассказал о тайном перемирии между Россией и Украиной

Россия и Украина заключили тайное перемирие на Черном море, избегая атак на гражданские суда. Военный эксперт Андрей Союстов, выступая в интервью для программы СоловьевLIVE, рассказал об этой необычной ситуации, передает корреспондент издания "Политнавигатор".

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