Политнавигатор Украина в 2014 году упустила момент, когда можно было устроить в Крыму кровавую баню, и теперь полуостров в глазах «некоторых европейцев» не выглядит как территория сопротивления России.
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