Хоккеисты отравились угарным газом во время матча в Австралии

Не менее 16 хоккеистов отравились угарным газом во время хоккейного матча в Австралии.После матча на ледовой арене в Аделаиде игроков команд Мельбурна и Аделаиды госпитализировали в больницу с признаками симптомами отравления угарным газом.
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