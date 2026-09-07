В девяти регионах России средняя зарплата превысила 150 тыс. рублей

Росстат зафиксировал в июне среднюю зарплату выше 150 тысяч рублей сразу в девяти регионах страны. Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где показатель достиг 255,1 тысячи рублей — более чем вдвое превысив среднероссийский уровень.
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