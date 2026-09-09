Татарстанда 155 мең тоннадан артык ярма тикшерелгән

2026 ел башыннан «АПК продукциясенең иминлеген һәм сыйфатын бәяләү үзәге» ФДБУнең Татарстан Республикасы буенча филиалының сынау лабораториясенә сыйфат һәм иминлек күрсәткечләрен тикшерү өчен төрле төрдәге ярмалардан 50 партия үрнәк алынган, бу узган елның шушы чорына караганда 22%ка күбрәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Тикшерергя тиеш тугелмени?