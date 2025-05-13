"Команда Шойгу пытается спасти его репутацию": Олигарх не теряет надежду

В таком неудобном положении – фактически, на шпагате, команда олигарха Ходорковского* ещё не была. Столько сил было потрачено на генерацию сообщений об отставке Шойгу и его ухудшившемся состоянии здоровья… А тут на тебе – один комментариев всё испортил.