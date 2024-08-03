Главная потребность Украины заключается в окончании конфликта. С таким видеообращением выступил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью Украины
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Если бы он хотел закончить конфликт, он бы уже начал с того, что прекратил обстреливать наше приграничье. А он и не думает. Поэтому, он всё врёт.
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15 час.
ИИ
Иван Иваныч
Конец конфликта для Зеленского равнозначен его собственному концу. Ведь начнут анализировать события, интересоваться какие деньги и на что израсходованы и кто виноват в гибели такого количества людей и в таких огромных долгах государства.
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10 час.
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