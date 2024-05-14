Интересная жизнь с Vera Star Итак, Сергей Кужугетович Шойгу больше не министр обороны.
Громкое назначение Белоусова вместо Шойгу. Какие перспективы на должности министра у самого сильного экономиста страны
Комментарии
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николай николай
Давно репрессировать пора.
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8 час.
Sergiy Che
С чего он вдруг какой то Tania ЕременКО с дивана "должным" оказался"?? ))
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8 час.
Sergiy Che
Вы о чём бредите??!! Какие "битвы"?!! Каких "сторон"?!! В том же "оплоте мировой дэмократии" - Пиндостане - Министр обороны США, НАЗНАЧАЕТСЯ президентом США, с одобрения Сената США!! А вы нам опять как после февральской революции в 1917г. хотите "битвы сторон" с гулкими пустыми речугами с трибун думских во время военных действий устроить в "битве" за кресло?!! На радость врагам РФ видать? 😜
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7 час.
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