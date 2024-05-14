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Громкое назначение Белоусова вместо Шойгу. Какие перспективы на должности министра у самого сильного экономиста страны

Громкое назначение Белоусова вместо Шойгу. Какие перспективы на должности министра у самого сильного экономиста страны

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Комментарии
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николай николай
Давно репрессировать пора.
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8 час.
Sergiy Che
С чего он вдруг какой то Tania ЕременКО с дивана &quot;должным&quot; оказался&quot;?? ))
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8 час.
Sergiy Che
Вы о чём бредите??!! Какие &quot;битвы&quot;?!! Каких &quot;сторон&quot;?!! В том же &quot;оплоте мировой дэмократии&quot; - Пиндостане - Министр обороны США, НАЗНАЧАЕТСЯ президентом США, с одобрения Сената США!!  А вы нам опять как после февральской революции в 1917г. хотите &quot;битвы сторон&quot; с гулкими пустыми речугами с трибун думских во время военных действий устроить в &quot;битве&quot; за кресло?!! На радость врагам РФ видать? 😜
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7 час.

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