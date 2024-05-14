Громкое назначение Белоусова вместо Шойгу. Какие перспективы на должности министра у самого сильного экономиста страны

С чего он вдруг какой то Tania ЕременКО с дивана "должным" оказался"?? ))

Sergiy Che

Вы о чём бредите??!! Какие "битвы"?!! Каких "сторон"?!! В том же "оплоте мировой дэмократии" - Пиндостане - Министр обороны США, НАЗНАЧАЕТСЯ президентом США, с одобрения Сената США!! А вы нам опять как после февральской революции в 1917г. хотите "битвы сторон" с гулкими пустыми речугами с трибун думских во время военных действий устроить в "битве" за кресло?!! На радость врагам РФ видать? 😜