Недовольны тем, какие у вас получаются макароны? Проверьте, не допускаете ли вы распространенную ошибку в приготовлении пасты, от которой предостерегают итальянские повара.

Паста – одно из главных ежедневных блюд не только в Италии, но и далеко за ее пределами. Способов приготовления макарон не так много, но, по словам одного итальянского шеф-повара, есть еще один способ сделать это неправильно.
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