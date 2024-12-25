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Кухня и дом

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Недовольны тем, какие у вас получаются макароны? Проверьте, не допускаете ли вы распространенную ошибку в приготовлении пасты, от которой предостерегают итальянские повара.

Недовольны тем, какие у вас получаются макароны? Проверьте, не допускаете ли вы распространенную ошибку в приготовлении пасты, от которой предостерегают итальянские повара.

﻿﻿Паста – одно из главных ежедневных блюд не только в Италии, но и далеко за ее пределами. Способов приготовления макарон не так много, но, по словам одного итальянского шеф-повара, есть еще один способ сделать это неправильно.

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