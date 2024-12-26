Минздрав рассказал о пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане россиянах

Состояние троих россиян, пострадавших в результате крушения самолета Embraer 190 в Казахстане, оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести.