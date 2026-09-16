На ярмарке ВИН-ВИН в Винзаводе покажут работы более 110 участников

XIII осенняя ярмарка новых имен ВИН-ВИН пройдет в Центре современного искусства Винзавод 10 и 11 октября.
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