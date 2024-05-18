Египет: Доля России в импорте пшеницы выросла до 68%

Доля России в импорте пшеницы в Египет выросла с 55% до 68% и составляет около 7 млн тонн, сообщил член правления торгово-промышленной палаты Египта Акрам Хосейн аль-Шафеи на международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир».
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