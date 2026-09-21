Сенсация в гонконгском дерби? Нг Он Йи против Марко Фу в квалификации Scottish Open 2026

Смотрите видеообзор матча Марко Фу против Нг Он Йи в отборочном раунде Скоттиш Опен 2026 Марко Фу (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты, статистика Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Смотрите видеоповтор матча Марко Фу vs Нг Он Йи в квалификации Scottish Open 2026.