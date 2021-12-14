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Россия применила в СБ ООН вето к резолюции о связи климата и конфликтов

Россия применила в СБ ООН вето к резолюции о связи климата и конфликтов

Россия наложила в СБ ООН вето на проект резолюции Ирландии и Нигера – документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям организации учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата… Ссылка на первоисточник .

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