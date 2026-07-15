Дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен водитель

ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области, сообщает в среду оперштаб региона. В сообщении уточняется, что украинский дрон атаковал автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадал водитель.
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