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Наш потерянный мир

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Дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен водитель

Дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен водитель

ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области, сообщает в среду оперштаб региона. В сообщении уточняется, что украинский дрон атаковал автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадал водитель.

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