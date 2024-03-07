«Ведомости»: Таможня РФ массово проверяет товары на американское происхождение

Российские таможенники начали массово проверять товар на американское происхождение. Если ввоз из Соединённых Штатов Америки (США) будет доказан или импортер не сможет предоставить документы, подтверждающие иную страну производства, сотрудники таможни назначат повышенную госпошлину за товар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии