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«Ведомости»: Таможня РФ массово проверяет товары на американское происхождение

«Ведомости»: Таможня РФ массово проверяет товары на американское происхождение

Российские таможенники начали массово проверять товар на американское происхождение. Если ввоз из Соединённых Штатов Америки (США) будет доказан или импортер не сможет предоставить документы, подтверждающие иную страну производства, сотрудники таможни назначат повышенную госпошлину за товар.

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