Льюис Хэмилтон отдал незнакомцу награду FIA за третье место в чемпионате

Льюис Хэмилтон отдал незнакомцу награду за третье место в чемпионатеFIA Image PoolСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон отказался от награды за третье место по итогам сезона-2023 и отдал ее незнакомцу.
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