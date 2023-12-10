Льюис Хэмилтон отдал незнакомцу награду FIA за третье место в чемпионате

Льюис Хэмилтон отдал незнакомцу награду за третье место в чемпионатеFIA Image PoolСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон отказался от награды за третье место по итогам сезона-2023 и отдал ее незнакомцу.