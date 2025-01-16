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Царьград

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После убийства генералов курский фронт замер. Командир "Ахмата" подтвердил - в ближайшее время начнётся решающий бой

После убийства генералов курский фронт замер. Командир "Ахмата" подтвердил - в ближайшее время начнётся решающий бой

Крайне тревожная обстановка наметилась на Курском направлении. Военкоры стали сообщать, что наши бойцы сейчас попросту "ждут" - после убийства генералов курский фронт замер.

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