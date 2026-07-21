Новый главком ВСУ высказался о своем назначении

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый высказался о своем назначении. В Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) он поблагодарил президента республики за доверие и обратился к бывшему главнокомандующему украинской армии Александру Сырскому.