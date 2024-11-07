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Юридическая сенсация. Усманов раскатал прокуратуру Германии

Юридическая сенсация. Усманов раскатал прокуратуру Германии

«Юридическая сенсация: Политическое расследование против Алишера Усманова в Германии окончательно развалилось»88 пунктов обвинений в отмывании денег оказались пшиком.

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Комментарии
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Eduard
Нагло вмешивается Германия в чужие страны,а его обвиняют в &quot;отмывании денег&quot;?.На каком основании вы деньги налогоплательщиков Украине передаете?
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1 час.
Eduard
За собой Германия миллионы РЕАЛЬНЫХ преступлений никак видить не желают!
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1 час.
Eduard
На Западе сейчас главное обвинить,доказательства даже им не важны.Такой на Западе лживый &quot;открытый&quot; мир.Такой мир пора уничтожить!
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1 час.

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