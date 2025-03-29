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Серохвостов, Латыпов, Халили, Сливко и Резцова попали в расширенный список кандидатов в сборную России на сезон-2025/26

Мужчины: Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Кирилл Бажин, Рустам Каюмов, Никита Поршнев, Антон Бабиков, Александр Логинов, Александр Корнев, Иван Колотов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Савелий Коновалов, Михаил Стребко, Даниил Усов, Алексей Вагин, Олег Домичек, Дмитрий Евменов, Никита Малюгин, Ярослав Конкин, Денис Иродов, Александр Бектуганов, Вячеслав Малеев.

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