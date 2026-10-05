Силы ПВО отражали атаку на РФ – в Ростовской области дрон ударил по бензовозу

В Ростовской области украинский дрон ударил по бензовозу. При этом водитель получил тяжёлые ранения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь на своих официальных ресурсах.
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