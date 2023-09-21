Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Кожевников о Гашеке: «Подлец! У него явно встряхнуло лампочку. Он восторгался Москвой, русским менталитетом, и вдруг его переклинило»

– Последняя хоккейная новость, которая вас удивила? – Удивляют меня только высказывания Гашека. Подлец! Гаденыш! Я же помню, как на турнире в Швейцарии он бегал за нашими игроками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх