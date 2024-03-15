В ПНИПУ изучили процесс радиационного упрочнения промышленных изделий на молекулярном уровне

Статья опубликована в журнале «Цифровая наука». Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках программы деятельности Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» и проекта Международной исследовательской группы.
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