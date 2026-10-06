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Архангельский педколледж имени Р.Е. Шаниной отпраздновал 95-летие

Архангельский педколледж имени Р.Е. Шаниной отпраздновал 95-летие

Учреждение является базовым для подготовки педагогических кадров региона. Как отметила директор Людмила Перова, более 85% выпускников успешно трудоустраиваются в школы, детские сады и центры дополнительного образования.

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