Экономист Щербаченко не исключил доллар по 115 рублей после инаугурации Трампа

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа доллар подорожает. В моменте после события доллар может взлететь до 115 рублей, а курс рубля будет подвержен резким колебаниям, предупреждают опрошенные "Газетой.
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