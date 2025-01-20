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Экономист Щербаченко не исключил доллар по 115 рублей после инаугурации Трампа

Экономист Щербаченко не исключил доллар по 115 рублей после инаугурации Трампа

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа доллар подорожает. В моменте после события доллар может взлететь до 115 рублей, а курс рубля будет подвержен резким колебаниям, предупреждают опрошенные "Газетой.

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