Небольшой дождь не сделает пауэрбанк или телефон опасным для жизни, но оставлять его под дождем нельзя, особенно при подключенных для зарядки устройствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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