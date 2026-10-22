Горячая вода, которую после длительного перерыва подключили астраханцам вчера, пришла не ко всем. ООО «Астраханские тепловые сети» сообщает, что в связи с увеличением объёмов работ по модернизации сети в районе улиц Бэра/Н.
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