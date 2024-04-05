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ВС США: хуситы почти истощили запасы оружия

ВС США: хуситы почти истощили запасы оружия

Global Look Press/Hani Al-Ansi/dpa Командующий ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил, что йеменское движение хуситов "Ансар-Аллах" практически исчерпало все запасы своего вооружения.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Надо помочь товарищам хуситам..
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17 час.

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