ВС США: хуситы почти истощили запасы оружия

Global Look Press/Hani Al-Ansi/dpa Командующий ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил, что йеменское движение хуситов "Ансар-Аллах" практически исчерпало все запасы своего вооружения.
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