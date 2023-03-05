Экспорт пшеницы из России ставит новые рекорды

После медленного начала сезона экспорта в новом году, поставки зерна из России переживают настоящий бум, ставя новые рекорды, поскольку зарубежные покупатели буквально набрасываются на качественное и недорогое предложение отечественного зерна.
После медленного начала сезона экспорта в новом году, поставки зерна из России переживают настоящий бум, ставя новые рекорды, поскольку зарубежные покупатели буквально набрасываются на качественное и недорогое предложение отечественного зерна.
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