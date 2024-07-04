Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила недавно журналистам, что с 1 сентября этого года всех девочек до 11 лет по всей стране начнут массово вакцинировать против вируса папилломы человека.
Смерть в пробирке: в Казахстане решили вакцинировать девочек смертоносной американской вакциной «Гардасил»
Комментарии
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Nata
Не зря же у неё дворцы в штатах и детки там же пристроены. А тут она и американское бабло отбивает и российскую кормушку очищает. Два в одном..
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20 мин.
Tania Еременко
Ответила бы словами нашего Министра Иностранных дел - Дебилы, бл@...
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19 мин.
алекс кузь
С корыстными гаденышами понятная картина. Но, вот, покорное население - это уже проблема нации. Казахи , в рф за годы капитализма были сделвны вакцинами сша ужасы с планированием семьи. Половина рожденных детей потребляет дорогущие таблетки, и - это пожизненно. Мозг у детей дрейфует в сторону идиотизма. Внуки не радуют своим развитием. Биолаборатории сша никто не видят.
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15 мин.
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