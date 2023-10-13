В Европе хотят запретить натуральный мех

Европейская гражданская инициатива «Свободная от меха Европа» (Fur Free Europe) считает, что пора окончательно запретить звероводство, а также продажу и производство изделий из натурального меха на всей территории Европейского союза.
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