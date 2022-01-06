Пропорции счастья

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На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Хотите паспорт, который будет вызывать зависть у всех ваших друзей? Тогда отправляйтесь в путешествие по этим странам, известным местам и достопримечательностям!Остров Пасхи, ЧилиМачу-Пикчу, ПеруLlanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, УэльсОстров Тристан-да-Кунья, Британская заморская территорияСеверная КореяАнтарктидаОстров Монтсеррат, Британская заморская территорияЧекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie), пограничный контрольно-пропускной пункт в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной, ГерманияКняжество Силенд (Principality of Sealand)Галапагосские островаОстрова Питкэрн, Британская заморская территорияУшуая, о.

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