На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Хотите паспорт, который будет вызывать зависть у всех ваших друзей? Тогда отправляйтесь в путешествие по этим странам, известным местам и достопримечательностям!Остров Пасхи, ЧилиМачу-Пикчу, ПеруLlanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, УэльсОстров Тристан-да-Кунья, Британская заморская территорияСеверная КореяАнтарктидаОстров Монтсеррат, Британская заморская территорияЧекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie), пограничный контрольно-пропускной пункт в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной, ГерманияКняжество Силенд (Principality of Sealand)Галапагосские островаОстрова Питкэрн, Британская заморская территорияУшуая, о.