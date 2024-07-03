Создатель серии Tekken с нетерпением ждёт релиза GTA 6, но опасается за финальное качество игрыОдин из ключевых продюсеров компании Bandai Namco и создатель популярной серии файтингов Tekken, Кацухиро Харада, решил немного отвлечься от поддержки Tekken 8.