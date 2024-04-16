Эксперт Рыжих: в мае повышение пенсий ждет работников угольной промышленности

Работники угольной промышленности получат пенсию в повышенном размере в мае текущего года. Такое заявление сделала эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих, передает "Царьград".
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