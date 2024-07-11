Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Какая победа? Снятие санкций и мир с западом? Ну это все равно, что добиваться снова стать страной-бензоколонкой. Сув...Три главных момен...
  • Grigorij Smoljakov
    А что ещё ждать от жидаЗеленский поступи...
  • smolnuy
    почему не раздолбали тоннель?Где не достанет "...

Эксперт призвал завершить конфликт на Украине за 2 года, забыв об одном "но"

Эксперт призвал завершить конфликт на Украине за 2 года, забыв об одном "но"

По мнению Караганова, не стоит затягивать конфликт с Западом на УкраинеРусский аналитик Сергей Караганов полагает, что России не стоит затягивать украинский конфликт и его нужно завершить в течение ближайших 2 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх