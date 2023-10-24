Карманник из Туркестанской области орудовал в Алматы

Серийного карманника задержали в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, минимум к четырем карманным кражам причастен 42-летний житель Туркестанской области.
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