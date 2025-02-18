«Положительный сигнал»: в каких сферах могут сотрудничать РФ и США

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. На переговорах между Россией и США, проходящих в Эр-Рияде, обсуждаются возможности экономического сближения, охватывающего несколько ключевых областей, среди которых выделяются энергетика и технологические инновации.
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