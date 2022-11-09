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6 голов, суперудар Джеко с лета, дубль Димарко: смотрите видеообзор матча «Интер» – «Болонья»

Смотрите видеообзор матча «Интер» – «Болонья». Команда Симеоне Индзаги первой пропустила на 22-й минуте, однако быстро сравняла счет и к перерыву вела 3:1.

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