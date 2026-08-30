ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 714 подписчиков

Сколько глумящейся веревочке не виться...

Сколько глумящейся веревочке не виться...

Самый лучший и интересный видео-контент для всяческих блогов и тик-токов, снимается во время общения с людьми, а если ты ещё и глумящийся провокатор, то успех обеспечен.

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