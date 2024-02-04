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Военное обозрение

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Авианосец «Куин Элизабет» ВМС Британии примет участие в учениях НАТО в составе неполноценной АУГ

Авианосец «Куин Элизабет» ВМС Британии примет участие в учениях НАТО в составе неполноценной АУГ

В воскресенье, 4 февраля, ожидается выход АУГ из Портсмута. Правда, на АУГ это не тянет.

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