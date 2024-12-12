Татары (самоназвание – татар) – тюркоязычный народ, формирование и развитие которого происходило на просторах Евразии.
Татары
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Татары (самоназвание – татар) – тюркоязычный народ, формирование и развитие которого происходило на просторах Евразии.
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